Збірна України перемогла Фінляндію у матчі ЧС-2022. Фото Павла Кубанова

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Матч Україна — Фінляндія в рамках відбору на Чемпіонат світу 2022 року завершився перемогою «жовто-синіх».

Збірна України розпочала кваліфікацію на ЧС-2022 з п’яти нічиїх. А ця перемога стала першою у відборі. У сьогоднішньому матчі з прямим конкурентом підопічні Петракова вийшли вперед на 4-й хвилині — відзначився Андрій Ярмоленко.

Вже на 29 хвилині фіни відігралися зусиллями захисника Пуккі. Однак на 34-й хвилині Роман Яремчук знову вивів Україну вперед.

Перемога над Фінляндією дозволила Україні закріпитися на другому місці в своїй групі з 8очками. Лідерами групи залишаються французи.

Фінляндія — Україна 1:2

Голи: Пуккі, 29 — Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Фінляндія: Градецкі — Алхо (Хямяляйнен, 62), Вяйсянен, Араюурі, Тойвіо, Райтала (Нісканен, 78) — Лод, Лам (Ніссіля, 61), Камара — Похьянпало (Риски, 78), Пуккі.

Україна: П’ятов — Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь (Корнієнко, 46) — Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко — Ярмоленко (Довбик, 86), Циганков (Зубков, 77) — Яремчук (Довбик, 85).

Попередження: Кривцов.

Нагадаємо, збірна Франції з футболу з рахунком 2:3 перемогла Бельгію в півфіналі Ліги націй та здобула квиток у фінал турніру.