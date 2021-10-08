Франція перемогла Бельгію в Лізі націй. Фото: УЄФА

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Ракурс

Збірна Франції з футболу перемогла Бельгію в півфіналі Ліги націй та здобула квиток у фінал турніру.

Рахунок у матчі господарі поля відкрили на 37 хвилині — Карраско увійшов в чужу штрафну та ідеально низом пробив у ближній кут. На 41 хвилині рахунок подвоїв Лукаку.

У другому таймі французи зуміли відновити рівновагу завдяки голам Бензема та Мбаппе. Перемогу Франція здобула на 90+1-й хвилині, коли Тео Ернандес влучно пробив.

Бельгія — Франція 2:3

Голи: Карраско, 37, Лукаку, 41 — Бензема, 62, Мбаппе, 69, Т. Ернандес. 90+1

Бельгія: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань (Батшуаї, 90+2), Вітсель, Тілеманс (Ванакен, 70), Карраско — де Брейне, Лукаку, Е. Азар (Троссар, 74)

Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Л. Ернандес — Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабйо (Тчуамені, 75), Т. Ернандес — Грізманн — Бензема (Верету, 90+7), Мбаппе

Попереджений: Вертонген

Нагадаємо, футболісти збірної Іспанії з рахунком 2:1 завдали поразки суперникам з національної команди Італії в матчі ½ фіналу Ліги націй УЄФА. У фіналі Іспанія зіграє з Францією.