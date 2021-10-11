Инженер ВМС США торговал данными об атомных субмаринах, носители прятал в сэндвич

https://racurs.ua/n161483-injener-vms-ssha-torgoval-dannymi-ob-atomnyh-submarinah-nositeli-pryatal-v-sendvich.html

Ракурс

Сотрудника Пентагона задержали в США за передачу секретных данных об атомных подводных лодках. Мужчина сам отправил властям другой страны предложение о сотрудничестве весной 2020 года.

Джонатан Тоэби и его жена Диана обвиняются в сговоре и незаконной передачи данных иностранному государству.

Тоэби направил властям страны, название которой пока не оглашается, предложение о сотрудничестве. К нему он добавил пакет с частью секретных документов, пишет Daily Mail.

Тоэби предлагал продать информацию об устройстве ядерных реакторов подводных лодок класса «Вирджиния». Пакет обнаружили сотрудники ФБР и начали двойную игру. Тоэби общался с сотрудником бюро, хотя считал, что имеет дело с иностранным агентом.

Инженера задержали после попытки передать карту памяти с информацией. Ее инженер спрятал между ломтями хлеба в бутерброде с арахисовым маслом. За информацию Тоэби запросил вознаграждение в криптовалюте — эквивалент 100 тыс. долл. В это время его жена следила за обстановкой.

Еще одна карта памяти была спрятана в упаковке жевательной резинки, отметили в Минюсте США.

По данным министерства, Тоеби получил несколько платежей в криптовалюте.

Супругов, проживающих в Аннаполисе, штат Мэриленд, арестовали после того, как они заложили в тайник еще одну карту памяти в Западной Вирджинии.

Вместе с 42-летним Тоеби задержали и его 45-летнюю жену-сообщницу преступления.

Слушания по делу начинаются 12 октября. Супругов обвиняют в сговоре с целью незаконной передачи данных иностранному государству. Их могут приговорить к пожизненному заключению и крупному штрафу.

Источник: Daily Mail