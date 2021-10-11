Інженер ВМС США торгував даними про атомні субмарини, носії ховав у сендвіч

https://racurs.ua/ua/n161483-injener-vms-ssha-torguvav-danymy-pro-atomni-submaryny-nosiyi-hovav-u-sendvich.html

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Співробітника Пентагону затримали у США за передачу секретних даних про атомні підводні човни. Чоловік сам відправив владі іншої країни пропозицію про співпрацю навесні 2020 року.

Джонатан Тоебі і його дружина Діана звинувачуються в змові і незаконній передачі даних іноземній державі.

Тоебі спрямував владі країни, назва якої наразі не називається, пропозицію про співпрацю. До неї він додав пакет з частиною секретних документів, пише Daily Mail.

Тоебі пропонував продати інформацію про пристрій ядерних реакторів підводних човнів класу «Вірджинія». Пакет виявили співробітники ФБР і почали подвійну гру. Тоебі спілкувався зі співробітником бюро, хоча вважав, що має справу із іноземним агентом.

Інженера затримали після спроби передати карту пам’яті з інформацією. Картку чоловік сховав між скибками хліба в бутерброді з арахісовим маслом. За інформацію Тоебі запросив винагороду у криптовалюті в еквіваленті 100 тис. дол. У цей час як його дружина стежила за обстановкою.

Ще одна карта пам’яті була захована в упаковці жувальної гумки, зазначили в Мін’юсті США.

За даними міністерства, Тоебі отримав кілька платежів у криптовалюті.

Подружжя, яке проживає в Аннаполісі, штат Меріленд, арештували після того, як воно заклало до схованки ще одну карту пам’яті в Західній Вірджинії.

Разом з 42-річним Тоебі затримали і його 45-річну дружину-співучасницю злочину.

Слухання у справі починаються 12 жовтня. Подружжя звинувачують в змові з метою незаконної передачі даних іноземній державі. Їх можуть засудити до довічного тюремного ув’язнення і великого штрафу.

Джерело: Daily Mail