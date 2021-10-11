Медосмотр. Фото: Укринформ

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Минздрав начал внезапные проверки школьных столовых — ищут носителей инфекции золотистого стафилококка.

Проверки начались с 11 октября. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время регионального форума «Реформа школьного питания».

По словам министра, носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления, поскольку в этом учебном году в учебных заведениях уже зафиксировали резонансные вспышки острых кишечных инфекций.

Люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка. Мы рассмотрели оба случая и решили ввести дополнительный контроль, поэтому начали внезапные проверки на носительство, в частности, золотистого стафилококка у работников пищеблоков общеобразовательных учебных заведений, — сказал Ляшко.



Виктор Ляшко отметил, что внезапные проверки помогут выяснить, происходят ли на самом деле медицинские осмотры, которые должны проходить работники пищеблоков, или же это просто формальность, что ставит под угрозу жизни детей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины выделил регионам более 1 млрд грн субвенций. Правительство одобрило местным бюджетам выделение денег на реализацию программы «Способная школа для лучших результатов».