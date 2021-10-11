Медогляд. Фото: Укрінформ

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розпочало раптові перевірки шкільних їдалень — шукають носіїв інфекції золотистого стафілокока.

Перевірки почалися з 11 жовтня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час регіонального форуму «Реформа шкільного харчування».

За словами міністра, виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання, оскільки в цьому навчальному році в закладах освіти вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій.

Люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока. Ми розглянули обидва випадки і вирішили запровадити додатковий контроль, тому розпочали раптові перевірки на носійство, зокрема, золотистого стафілокока в працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, — сказав Ляшко.



Віктор Ляшко зауважив, що раптові перевірки допоможуть з’ясувати, чи відбуваються насправді медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків, або ж це просто формальність та ставить під загрозу життя дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кабінет міністрів України виділив регіонам понад 1 млрд грн субвенцій. Уряд схвалив місцевим бюджетам виділення грошей на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів».