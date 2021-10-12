Чиновник. Фото: BBC

https://racurs.ua/n161521-terrorizm-narkotiki-i-orujie-sbejavshiy-razvedchik-o-severnoy-koree.html

Ракурс

Северная Корея остается самой закрытой страной в мире. Сбежавший разведчик Ким Кук Сон рассказал, как он охранял секреты режима, подсылал убийц к критикам и создал лабораторию по производству наркотиков, чтобы зарабатывать деньги «для дела революции».

Свою историю он рассказал BBC.

Ким Кук Сон бежал в 2014 году и с тех пор живет в Сеуле, где сотрудничает с южнокорейской разведкой. Бывший полковник рассказал, что в мае 2009 года получил приказ создать группу ликвидаторов, чтобы убить сбежавшего чиновника Хван Чжан Епа. Он был архитектором всей политики КНДР и одним из первых лиц в государстве.

Покушение провалилось — два майора, которым оно было поручено, теперь сидят в южнокорейской тюрьме. Официальный Пхеньян всегда отрицал свою вину и называл инцидент провокацией. Ким Кук Сон подтверждает, что за попыткой убийства стояли его бывшие начальники.

26 марта 2010 года корвет ВМС Южной Кореи «Чхонан» был потопленторпедой, погибли 46 моряков. Пхеньян заявил, что не имеет к этому отношения. Потом в этом же году десятки артиллерийских снарядов обрушились на южнокорейский остров Енпхендо. Оказалось, что этим занимались коллеги сбежавшего разведчика.

Также Пхеньян создал целое войско из квалифицированных хакеров. По словам Ким Кук Сона, еще Ким Чен Ир дал приказ начать подготовку персонала и «готовиться к кибервойне». По мнению аналитиков, компьютерные атаки на корпорацию Sony Pictures в 2014 году и на Национальную службу здравоохранения и другие организации Британии в 2017 году осуществили северокорейские хакеры, известные как «группа Лазарус».

Также Ким Кук Сону поручили создать тайный «революционный фонд» за счет продажи наркотиков. Другим источником дохода являлась нелегальная продажа оружия Ирану. Несмотря на строгие международные санкции, Пхеньян продолжает создавать оружие массового поражения и продавал его не только Ирану, но и другим государствам, находящимся под санкциями или где велись затяжные гражданские войны. За последние годы ООН называла в данном контексте Сирию, Мьянму, Ливию и Судан.

Напомним, ранее мы сообщали, что КНДР выпустила несколько ракет малой дальности.

Источник: BBC