Чиновник. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n161521-teroryzm-narkotyky-i-zbroya-rozvidnyk-vtikach-pro-pivnichnu-koreu.html

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Північна Корея залишається найбільш закритою країною у світі. Екс-розвідник Кім Кук Сон розповів, як він охороняв секрети режиму, посилав вбивць до критиків і створив лабораторію з виробництва наркотиків, щоби заробляти гроші «для справи революції».

Свою історію він розповів BBC.

Кім Кук Сон втік у 2014 році, з того часу він живе в Сеулі, де співпрацює з південнокорейською розвідкою. Колишній полковник розповів, що в травні 2009 року отримав наказ створити групу ліквідаторів, щоби вбити чиновника Хван Чжан Епа. Він був архітектором усієї політики КНДР і одним із перших осіб у державі.

Замах провалився — двоє майорів, яким він був доручений, тепер сидять у південнокорейській в’язниці. Офіційний Пхеньян завжди заперечував свою провину й називав інцидент провокацією. Кім Кук Сон підтверджує, що за спробою вбивства стояли його колишні керівники.

26 березня 2010 року корвет ВМС Південної Кореї «Чхонан» був потоплений торпедою, загинули 46 моряків. Пхеньян заявив, що не має до цього жодного стосунку. Потім у цьому ж році десятки артилерійських снарядів впали на південнокорейський острів Енпхендо. З’ясувалося, що цим займалися колеги колишнього розвідника.

Також Пхеньян створив ціле військо з кваліфікованих хакерів. За словами Кім Кук Сона, ще Кім Чен Ір дав наказ почати підготовку персоналу й «готуватися до кібервійни». На думку аналітиків, комп’ютерні атаки на корпорацію Sony Pictures у 2014 році й на Національну службу охорони здоров’я та інші організації Британії у 2017 році здійснили північнокорейські хакери, відомі як «група Лазарус».

Також Кім Кук Сону доручили створити таємний «революційний фонд» шляхом продажу наркотиків. Іншим джерелом доходу був нелегальний продаж зброї Ірану. Попри суворі міжнародні санкції, Пхеньян продовжує створювати зброю масового ураження і продавав його не тільки Ірану, але й іншим державам, які перебувають під санкціями або де ведуться затяжні громадянські війни. За останні роки ООН називала в цьому контексті Сирію, М’янму, Лівію й Судан.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що КНДР випустила кілька ракет малої дальності.

Джерело: BBC