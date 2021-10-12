Военная миссия ЕС в Украине должна появиться до конца года – Таран. Фото mil.gov.ua

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Военная миссия Европейского Союза в Украине может появиться до конца 2021 года. Соответствующее заявление сделал министр обороны Андрей Таран.

К военной миссии планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия по плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украине, так и ЕС, — сказал министр.

Таран отметил, что присутствие советников позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение.

Изменения должны коснуться административных и управленческих процессов, а также организационно-штатных структур военных учебных заведений и их материальной базы.

Реализация этого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных Сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского Союза, — добавил министр.

Напомним, в октябре глава директората политики в сфере обороны Министерства обороны Юрий Пунда заявил, что из-за нехватки средств ведомство вынуждено выбирать между финансированием развития систем противовоздушной обороны и ударной авиации.