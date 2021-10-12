Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Військова місія ЄС в Україні має з'явитися до кінця року – Таран. Фото mil.gov.ua

Військова місія ЄС в Україні має з’явитися до кінця року — Таран

12 жов 2021, 18:54
999

Військова місія Європейського Союзу в Україні може з’явитися до кінця 2021 року. Відповідну заяву зробив міністр оборони Андрій Таран.

До військової місії планується залучити 30 постійних радників ЄС. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

Робимо все необхідне, щоб уже до кінця поточного року військова дорадчо-тренувальна місія з площини напрацювання юридичної бази перейшла у стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС, — сказав міністр.

Таран зазначив, що присутність радників дозволить створити в Україні багаторівневу систему військової освіти та запровадити якісне дистанційне навчання.

Зміни повинні торкнутися адміністративних та управлінських процесів, а також організаційно-штатних структур військових навчальних закладів та їхньої матеріальної бази.


Реалізація цього проекту дозволить залучити найкращі практики та допомогу в процесі реформування системи військової освіти Збройних сил України, які властиві державам-членам Європейського Союзу, — додав міністр.

Нагадаємо, у жовтні очільник директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони Юрій Пунда заявив, що через брак коштів відомство змушене обирати між фінансуванням розвитку систем протиповітряної оборони та ударної авіації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів