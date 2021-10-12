Создана одежда, меняющая размер под владельца. Фото: wi-fi.ru

https://racurs.ua/n161569-sozdana-odejda-menyauschaya-razmer-pod-vladelca.html

Ракурс

Дизайнеры изобрели универсальные вещи, меняющиеся вместе с комплекцией их полнеющего или худеющего хозяина.

Во время пандемии коронавируса широкую популярность обрела flexible fashion («гибкая мода») — сегмент, для которого характерна оверсайз и унисекс-одежда, адаптирующаяся под изменения во внешнем виде ее владельца. Об этом пишет Daily Mail.

Бренды Hunza G и Frame создали линейку предметов гардероба универсальной посадки. Например, в ассортименте Frame представлена пара джинсов, размер которых варьируется от 23 до 28 и от 29 до 34.

Новая линейка одежды пошита из эластичной ткани. Покупка одной вещи из новой коллекции дизайнеров обойдется примерно в 300 долл.

В то же время компания Mary Benson продает платья с дополнительным припуском ткани, позволяющем расширить одежду при необходимости. Каждое платье возможно увеличить как минимум на один сантиметр с каждой стороны.

Напомним, американские ученые создали уникальную одежду из текстиля, которая полностью устойчива к комариным укусам. Она способна защитить от инфекций и вирусов, которые переносят комары.

Источник: Daily Mail