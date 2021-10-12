Створено одяг, який змінює розмір під власника. Фото: wi-fi.ru

https://racurs.ua/ua/n161569-stvoreno-odyag-yakyy-zminuie-rozmir-pid-vlasnyka.html

Ракурс

Дизайнери створили універсальні речі, які можуть змінювати свій розмір під комплекцію власника, який худне або ж набирає вагу.

Під час пандемії коронавірусу широку популярність здобула flexible fashion («гнучка мода») — сегмент, для якого характерний оверсайз і унісекс-одяг, що адаптується під зміни в зовнішньому вигляді власника. Про це пише Daily Mail.

Бренди Hunza G і Frame створили лінійку предметів гардероба універсальної посадки. Наприклад, в асортименті Frame представлена ​​пара джинсів, розмір яких варіюється від 23 до 28 і від 29 до 34.

Нова лінійка одягу пошита з еластичної тканини. Купівля однієї речі з нової колекції дизайнерів обійдеться приблизно в 300 дол.

Водночас компанія Mary Benson продає сукні з додатковим припуском тканини, що дозволяє розширити одяг при необхідності. Кожну сукню можна збільшити як мінімум на один сантиметр з кожного боку.

Нагадаємо, американські вчені створили унікальний одяг із текстилю, який повністю стійкий до комариних укусів. Він здатен захистити від інфекцій і вірусів, які переносять комарі.

Джерело: Daily Mail