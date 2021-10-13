Вагон метро Киева превратили в торговый центр

https://racurs.ua/n161602-vagon-metro-kieva-prevratili-v-torgovyy-centr-foto-video.html

Ракурс

Метрополитен Киева превратил вагон в торговый центр в рамках акции против нелегальной торговли. В вагоне появились мини-магазинчики с продуктами питания, парикмахерская и массажный салон. Также там выступила певица Джерри Гейл.

Этой акцией пытались показать, во что может превратиться метро, если поддерживать в нем нелегальную торговлю своими гривнами, — написала в Фейсбуке пресс-секретарь подземки Наталья Макогон.

Она призвала пассажиров столичного метро не жертвовать средства неизвестным лицам и не покупать товары в неустановленных местах.

Убеждена, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, и все остальные услуги в салонах, магазинах и точно не в метро, — добавила Макогон.



Киевский метрополитен также поблагодарил управление полиции «за ежедневную работу» с защитниками стихийной торговли, которые рассказывают о «трудных временах и политической ситуации».