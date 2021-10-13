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Ракурс
Вагон метро Києва перетворили на торговий центр

Вагон метро Києва перетворили на торговий центр (ФОТО, ВІДЕО)

13 жов 2021, 14:14
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Метрополітен Києва перетворив вагон в торговий центр в рамках акції проти нелегальної торгівлі. У вагоні з’явилися міні-магазинчики з продуктами харчування, перукарня і масажний салон. Також там виступила співачка Джеррі Гейл.

Цією акцією намагалися показати, на що може перетворитися метро, якщо підтримувати в ньому нелегальну торгівлю своїми гривнями, — написала у Фейсбук прес-секретар підземки Наталія Макогон.

Вона закликала пасажирів столичного метро не жертвувати кошти невідомим особам та не купувати товари у невстановлених місцях.

Переконана, що музика має бути у концерт-холах, торгівля у торгових центрах або фермерських крафтових рядах, та й всі інші послуги у салонах, магазинах і точно не в метро, — додала Макогон.


Київський метрополітен також подякував управлінню поліції «за щоденну роботу» із захисниками стихійної торгівлі, котрі розповідають про «скрутні часи і політичну ситуацію».

Джерело: Ракурс


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