Новинки от Apple. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/n161831-novye-macbook-pro-i-airpods-3-chto-pokazali-na-prezentacii-apple-foto.html

Ракурс

Компания Apple вчера, 18 октября, презентовала свои новинки.

На презентации показали новые модели MacBook Pro с безрамочным экраном с увеличенной диагональю, процессоры M1 Pro и M1 Max и новые AirPods 3.

MacBook Pro 2021

Особенностью обновленного «Макбука» является его новый дизайн. Новые MacBook Pro и MacBook Air получили безрамочный экран с вырезом для размещения камеры FaceTime, которая может снимать в разрешении 1080P. Сами же дисплеи будут увеличенными — 14 и 16 дюймов. Традиционная модель с диагональю в 13 дюймов также останется в линейке.

Процессоры M1 Pro и M1 Pro Max

«Эпл» решила расширить семейство процессоров M1, выпустив два новых процессора — M1 Pro и M1 Max. Оба чипа, которые имеют 10 ядер, войдут в линейку 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro, что даст пользователям достаточно возможностей для творческой работы на мобильных устройствах. Во время презентации заявлялось, что более мощный M1 Max оснащен усиленным 32-ядерным графическим процессором, 64 ГБ встроенной памяти и вдвое большей пропускной способностью памяти.

Наушники AirPods 3

Команда из Купертино также показала новую версию своих беспроводных наушников. AirPods 3 получили совершенно новый дизайн с силовыми датчиками, которые позволяют управлять устройством. Инженеры утверждают, что новые драйверы сделают басы более мощными, а высокие частоты — более чистыми.

Кроме того, гаджет будет устойчивым к поту и воде, то есть он будет идеальным для плавания и бега под любимую музыку. Чехол для зарядки может обеспечить до 30 часов общего времени прослушивания. Также он оснащен функциями беспроводной зарядки MagSafe.

Напомним, в сентябре Apple продемонстрировала и объявила о выходе на рынок новых смартфонов (iPhone 13 iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max) и обновленного смарт-часов Apple Watch Series 7, iPad и iPad mini.