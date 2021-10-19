Новинки від Apple. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/ua/n161831-novi-macbook-pro-ta-airpods-3-scho-pokazaly-na-prezentaciyi-apple-foto.html

Ракурс

Компанія Apple вчора, 18 жовтня, презентувала свої новинки.

На презентації показали нові моделі MacBook Pro з безрамковим екраном зі збільшеною діагоналлю, процесори M1 Pro і M1 Max та нові AirPods 3.

MacBook Pro 2021

Особливістю оновленого «Макбука» є його новий дизайн. Нові MacBook Pro та MacBook Air отримали безрамковий екран з вирізом для розміщення камери FaceTime, яка може знімати в розширенні 1080P. Самі ж дисплеї будуть збільшеними — 14 та 16 дюймів. Традиційна модель з діагоналлю в 13 дюймів також залишиться в лінійці.

Процесори M1 Pro та M1 Pro Max

«Епл» вирішила розширити сімейство процесорів M1, випустивши два нових процесора-M1 Pro та M1 Max. Обидва чіпи, які мають 10 ядер, увійдуть в лінійку 14-дюймових і 16-дюймових MacBook Pro, що дасть користувачам достатньо можливостей для творчої роботи на мобільних пристроях. Під час презентації заявлялося, що більш потужний M1 Max оснащений посиленим 32-ядерним графічним процесором, 64 ГБ вбудованої пам’яті і вдвічі більшою пропускною здатністю пам’яті.

Навушники AirPods 3

Команда з Купертіно також показала нове версію своїх бездротових навушників. AirPods 3 отримали абсолютно новий дизайн з силовими датчиками, які дозволяють управляти пристроєм. Інженери стверджують, що нові драйвери зроблять баси більш потужними, а високі частоти — чистішими.

Крім того, гаджет буде стійким до поту і води, тобто він буде ідеальним для плавання і бігу під улюблену музику. Чохол зарядки відтепер може забезпечити до 30 годин загального часу прослуховування. Також він оснащений функціями бездротової зарядки MagSafe.

Нагадаємо, у вересні Apple продемонструвала та оголосила про вихід на ринок нових смартфонів (iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max) і оновленого смарт-годинника Apple Watch Series 7, iPad і iPad mini.