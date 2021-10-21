Мигранты штурмуют границы Польши - немцы бьют тревогу, фото - Наша нива

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Нелегальные мигранты при поддержке сотрудников белорусских спецслужб продолжают штурмовать границу с Польшей.

Как видно на опубликованном польскими пограничниками видео, 20 октября десятки людей, чтобы преодолеть заграждение из колючей проволоки, выламывали в нем проход.

Для этого использовали бревна и палки. Чтобы остановить нарушителей, пограничникам пришлось распылить в их сторону слезоточивый газ. При этом наряду с нелегалами стояли вооруженные белорусские силовики, которые не препятствовали нелегалам.

Польские власти сообщили о смерти мигранта, утонувшего при форсировании Западного Буга. На этот раз двое сирийцев попытались добраться до Польши вплавь, хотя плавать они не умели. Одного мужчину удалось спасти, другой утонул. Ему было 19 лет. Польская прокуратура начала расследование.

20 октября нелегально попасть в Польшу из Беларуси пытались более 600 нелегалов.

Чтобы уменьшить волну мигрантов, путешествующих через Беларусь, глава немецкого МВД Хорст Зеегофер предложил Варшаве ввести совместные патрули на польско-немецкой границе. Политик ХСС также предложил Польше помощь в преодолении кризиса на границе с Беларусью.

В письме на имя главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, Зеегофер вспоминает о возможности предоставления Польше материально-технической помощи, например, предоставления жилья для мигрантов.

Германия также борется с ростом волны нелегальных мигрантов, прибывающих через Беларусь. Поэтому Зеегофер предложил совместные патрули вдоль польско-германской границы.

Власти федеральных земель Бранденбург и Саксония, особенно пострадавших от притока мигрантов, предупреждают, что «торговля людьми», начатая режимом в Минске, начинает напоминать миграционный кризис 2015 года.

Федеральная полиция заявила, что с начала августа до середины октября количество людей, которые нелегально пересекли польско-немецкую границу, выросло до более 5 тыс.

Источник: «Наша нива», «Польское радио»