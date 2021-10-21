Мігранти штурмують кордони Польщі - німці б'ють на сполох, фото - Наша нива

https://racurs.ua/ua/n161927-migranty-shturmuut-kordony-polschi-nimci-b-ut-na-spoloh-video.html

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Нелегальні мігранти за підтримки співробітників білоруських спецслужб продовжують штурмувати кордон з Польщею.

Як видно на оприлюдненому польськими прикордонниками відео, 20 жовтня десятки людей, щоб подолати загородження з колючого дроту, виламували у ньому прохід.

Для цього використовували колоди і палиці. Щоб зупинити порушників, прикордонникам довелося розпорошити у їх бік сльозогінний газ. При цьому поряд з нелегалами стояли озброєні білоруські силовики, які не перешкоджали нелегалам.

Польська влада повідомила про смерть мігранта, який потонув, перепливаючи Західний Буг. Цього разу двоє сирійців спробували дістатися до Польщі уплав, хоча плавати вони не вміли. Одного чоловіка вдалося врятувати, інший потонув. Йому було 19 років. Польська прокуратура почала розслідування.

20 жовтня нелегально потрапити до Польщі з Білорусі намагалися понад 600 нелегалів.

Щоб зменшити хвилю мігрантів, які мандрують через Білорусь, голова німецького МВС Горст Зеегофер запропонував Варшаві запровадити спільні патрулі на польсько-німецькому кордоні. Політик ХСС також запропонував Польщі допомогу у подоланні кризи на кордоні з Білоруссю

У листі на ім’я глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуша Камінського, Зеегофер згадує про можливість надання Польщі матеріально-технічної допомоги, наприклад у вигляді надання житла для іммігрантів.

Німеччина також бореться зі зростанням хвилі нелегальних мігрантів, які прибувають через Білорусь. Тому Зеегофер запропонував спільні патрулі вздовж польсько-німецького кордону.

Влада федеральних земель Бранденбургу і Саксонії, що особливо постраждали від припливу мігрантів, попереджає, що «торгівля людьми», розпочата режимом у Мінську, починає нагадувати міграційну кризу 2015 року.

Згідно з висновками Федеральної поліції, з початку серпня до середини жовтня кількість людей, які нелегально перетнули польсько-німецький кордон, зросла до понад 5 тис.

Джерело: «Наша нива», «Польське радіо»