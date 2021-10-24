НАТО открыло новую военную базу в странах Балтии, фото: SSG Gatis Indrēvics

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НАТО открыло уже третью авиабазу в странах Балтии — в режим полномасштабного использования введен военный аэродром Лиелварде в Латвии.

Эта авиабаза, расположенная на юго-восток от столицы Латвии Риги, была создана советскими военными еще в 1970 году и была одной из крупнейших в регионе, сообщает пресс-служба Воздушного командования НАТО.

Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированного военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях, — отмечают в НАТО.

Отмечается, что подготовка к открытию авиабазы, которая включала строительство необходимой инфраструктуры и обучение персонала, продолжалась десятилетие. Авиабаза оборудована автоматизированными системами, которые позволят осуществлять безопасную посадку летательных аппаратов в сложных погодных условиях.

Эта авиабаза, в частности, может использоваться как резервный аэродром для самолетов НАТО в случае невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве.

Так, пилоты F-16 Королевских ВВС Дании уже заявили о своей заинтересованности в тестировании этой взлетной полосы и вскоре планируют посетить Лиелварде.

Также аэродром оборудован инфраструктурой, которая позволит использовать беспилотники.

Подчеркивается, что авиабаза Лиелварде позволит отказаться от использования Международного аэропорта Риги для перевозки военнослужащих и военных грузов.