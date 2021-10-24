Новую базу ВВС НАТО открыли в странах Балтии (ФОТО)https://racurs.ua/n162054-novuu-bazu-vvs-nato-otkryli-v-stranah-baltii-foto.htmlРакурс
НАТО открыло уже третью авиабазу в странах Балтии — в режим полномасштабного использования введен военный аэродром Лиелварде в Латвии.
Эта авиабаза, расположенная на юго-восток от столицы Латвии Риги, была создана советскими военными еще в 1970 году и была одной из крупнейших в регионе, сообщает пресс-служба Воздушного командования НАТО.
Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированного военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях, — отмечают в НАТО.
Отмечается, что подготовка к открытию авиабазы, которая включала строительство необходимой инфраструктуры и обучение персонала, продолжалась десятилетие. Авиабаза оборудована автоматизированными системами, которые позволят осуществлять безопасную посадку летательных аппаратов в сложных погодных условиях.
Эта авиабаза, в частности, может использоваться как резервный аэродром для самолетов НАТО в случае невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве.
Так, пилоты F-16 Королевских ВВС Дании уже заявили о своей заинтересованности в тестировании этой взлетной полосы и вскоре планируют посетить Лиелварде.
Также аэродром оборудован инфраструктурой, которая позволит использовать беспилотники.
Подчеркивается, что авиабаза Лиелварде позволит отказаться от использования Международного аэропорта Риги для перевозки военнослужащих и военных грузов.