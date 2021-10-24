НАТО відкрило нову військову базу у країнах Балтії, фото: SSG Gatis Indrēvics

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НАТО відкрило вже третю авіабазу у країнах Балтії — у режим повномасштабного використання введено військовий аеродром Лієлварде у Латвії.

Ця авіабаза, розташована на південний схід від столиці Латвії Риги, була створена радянськими військовими ще у 1970 році і була однією з найбільших у регіоні, повідомляє прес-служба Повітряного командування НАТО.

Тепер союзні ВПС НАТО мають доступ до ще одного модернізованого військового аеродрому в регіоні Балтики. Аеродром Лієлварде здатний приймати союзні літаки в будь-який час доби і в будь-яких погодних умовах, — наголошують у НАТО.

Зазначається, що підготовка до відкриття авіабази, яка включала будівництво необхідної інфраструктури та навчання персоналу, тривала десятиріччя. Авіабаза обладнана автоматизованими системами, які дозволять здійснювати безпечну посадку літальних апаратів за складних погодних умов.

Ця авіабаза, зокрема, може використовуватися як резервний аеродром для літаків НАТО в разі неможливості використання авіабаз в Емарі в Естонії і Шяуляй у Литві.

Так, пілоти F-16 Королівських ВПС Данії вже заявили про свою зацікавленість у тестуванні цієї злітної смуги і невдовзі планують відвідати Лієлварде.

Також аеродром обладнаний інфраструктурою, яка дозволить використовувати безпілотники.

Наголошується, що авіабаза Лієлварде дозволить відмовитися від використання Міжнародного аеропорту Риги для перевезення військовослужбовців та військових вантажів.