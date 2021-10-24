Наряду с Кубой и Сомали — США отнесли россиян к «бездомным национальностям»https://racurs.ua/n162056-naryadu-s-kuboy-i-somali-ssha-otnesli-rossiyan-k-bezdomnym-nacionalnostyam.htmlРакурс
Госдеп США внес граждан РФ, желающих оформить визу в Соединенные Штаты, в категорию граждан «бездомных национальностей» (Homeless Nationalities).
К этой категории относятся жители тех стран, в которых у США нет консульского представительства или в которых американские дипломаты не могут выполнять свои функции из-за возникшей политической обстановки. Об этом говорится в инструкциях относительно заявителей на визу, опубликованных на сайте Госдепа.
Также в американском перечне «бездомных» жители следующих стран:
- Кубы;
- Эритреи;
- Ирана;
- Ливии;
- Сомали;
- Южного Судана;
- Сирии;
- Венесуэлы;
- Йемена.
В документе отмечается, что за американской визой россиянам следует обращаться в расположенное в Варшаве посольство США.
В апреле 2021 года Россия отнесла США в перечень «недружественных стран» и ограничила работу американских консульств, которым было запрещено нанимать на работу граждан РФ. В результате посольству США в Москве пришлось существенно сократить персонал, из-за чего оно не могло выполнять свои функции.