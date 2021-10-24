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Ракурс
США отнесли россиян к списку Homeless Nationalities, фото: «Таймер»

Наряду с Кубой и Сомали — США отнесли россиян к «бездомным национальностям»

24 окт 2021, 11:34
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Госдеп США внес граждан РФ, желающих оформить визу в Соединенные Штаты, в категорию граждан «бездомных национальностей» (Homeless Nationalities).

К этой категории относятся жители тех стран, в которых у США нет консульского представительства или в которых американские дипломаты не могут выполнять свои функции из-за возникшей политической обстановки. Об этом говорится в инструкциях относительно заявителей на визу, опубликованных на сайте Госдепа.

Также в американском перечне «бездомных» жители следующих стран:


  • Кубы;
  • Эритреи;
  • Ирана;
  • Ливии;
  • Сомали;
  • Южного Судана;
  • Сирии;
  • Венесуэлы;
  • Йемена.

В документе отмечается, что за американской визой россиянам следует обращаться в расположенное в Варшаве посольство США.

В апреле 2021 года Россия отнесла США в перечень «недружественных стран» и ограничила работу американских консульств, которым было запрещено нанимать на работу граждан РФ. В результате посольству США в Москве пришлось существенно сократить персонал, из-за чего оно не могло выполнять свои функции.

Источник: Ракурс


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