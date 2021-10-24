США віднесли росіян до переліку Homeless Nationalities, фото:

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Держдеп США вніс громадян РФ, які хочуть оформити візу до Сполучених Штатів, у категорію громадян «бездомних національностей» (Homeless Nationalities).

До цієї категорії відносяться жителі тих країн, у яких США не мають консульського представництва або в яких американські дипломати не можуть виконувати свої функції через політичну обстановку, що склалася. Про це йдеться в інструкціях щодо заявників на візу, опублікованих на сайті Держдепу.

Також в американському переліку «бездомних» жителі таких країн:

Куби;

Ерітреї;

Ірану;

Лівії;

Сомалі;

Південного Судану;

Сирії;

Венесуели;

Ємену.

У документі зазначається, що за американською візою росіянам слід звертатися до розташованого у Варшаві посольства США.

У квітні 2021 року Росія віднесла США до переліку «недружніх країн» і обмежила роботу американських консульств, яким було заборонено наймати на роботу громадян РФ. В результаті посольству США в Москві довелося суттєво скоротити персонал, через що воно більше не могло виконувати свої функції.