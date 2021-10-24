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Ракурс
США віднесли росіян до переліку Homeless Nationalities, фото:

Поряд з Кубою та Сомалі — США віднесли росіян до «бездомних національностей»

24 жов 2021, 11:34
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Держдеп США вніс громадян РФ, які хочуть оформити візу до Сполучених Штатів, у категорію громадян «бездомних національностей» (Homeless Nationalities).

До цієї категорії відносяться жителі тих країн, у яких США не мають консульського представництва або в яких американські дипломати не можуть виконувати свої функції через політичну обстановку, що склалася. Про це йдеться в інструкціях щодо заявників на візу, опублікованих на сайті Держдепу.

Також в американському переліку «бездомних» жителі таких країн:


  • Куби;
  • Ерітреї;
  • Ірану;
  • Лівії;
  • Сомалі;
  • Південного Судану;
  • Сирії;
  • Венесуели;
  • Ємену.

У документі зазначається, що за американською візою росіянам слід звертатися до розташованого у Варшаві посольства США.

У квітні 2021 року Росія віднесла США до переліку «недружніх країн» і обмежила роботу американських консульств, яким було заборонено наймати на роботу громадян РФ. В результаті посольству США в Москві довелося суттєво скоротити персонал, через що воно більше не могло виконувати свої функції.

Джерело: Ракурс


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