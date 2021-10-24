Поряд з Кубою та Сомалі — США віднесли росіян до «бездомних національностей»https://racurs.ua/ua/n162056-poryad-z-kubou-ta-somali-ssha-vidnesly-rosiyan-do-bezdomnyh-nacionalnostey.htmlРакурс
Держдеп США вніс громадян РФ, які хочуть оформити візу до Сполучених Штатів, у категорію громадян «бездомних національностей» (Homeless Nationalities).
До цієї категорії відносяться жителі тих країн, у яких США не мають консульського представництва або в яких американські дипломати не можуть виконувати свої функції через політичну обстановку, що склалася. Про це йдеться в інструкціях щодо заявників на візу, опублікованих на сайті Держдепу.
Також в американському переліку «бездомних» жителі таких країн:
- Куби;
- Ерітреї;
- Ірану;
- Лівії;
- Сомалі;
- Південного Судану;
- Сирії;
- Венесуели;
- Ємену.
У документі зазначається, що за американською візою росіянам слід звертатися до розташованого у Варшаві посольства США.
У квітні 2021 року Росія віднесла США до переліку «недружніх країн» і обмежила роботу американських консульств, яким було заборонено наймати на роботу громадян РФ. В результаті посольству США в Москві довелося суттєво скоротити персонал, через що воно більше не могло виконувати свої функції.