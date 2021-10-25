Месси и Неймара защищали щитами во время матча в Марселе

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Ракурс

Курьез на футбольном поле произошел во Франции — игроков «Марселя» и ПСЖ пришлось защищать от болельщиков.

24 октября состоялся матч 11 тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 0:0. Об этом пишут спортивные обозреватели.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, но оба гола были отменены по рекомендации VAR.

Во втором тайме, на 57-й минуте, «Пари Сен-Жермен» остался в меньшинстве — красную карточку за грубую игру получил Ашраф Хакими.

Примечательно, что в составе ПСЖ весь матч на поле провели Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а Неймар отыграл 83 минуты встречи, но даже это не помогло парижанам добыть три очка. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.

Неймару во время игры приходилось подавать угловые с помощью гибкой сетки и щитов, которыми футболиста защищали от всего, что летело в него с трибун.

Кроме того, интересен инцидент произошел во время одной из атак гостей, когда болельщик выбежал на поле и начал преследовать Лионеля Месси.

ПСЖ, набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (18) — на четвертом месте в таблице.

Напомним, футбольный матч 15-го тура группы «Б» второй лиги Украины «Сумы» — «Перемога», который состоялся 23 октября, не доиграли из-за массовой драки, вспыхнувшей на последних минутах поединка.