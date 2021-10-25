Мессі й Неймара захищали щитами під час матчу в Марселі

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Ракурс

Курйоз на футбольному полі стався у Франції — гравців «Марселя» та ПСЖ довелося захищати від вболівальників.

24 жовтня відбувся матч 11 туру французької Ліги 1. Гра проходила на стадіоні «Велодром» в Марселі та завершилася з рахунком 0:0. Про це пишуть спортивні оглядачі.

У першому таймі команди обмінялися забитими м’ячами, але обидва голи були скасовані за рекомендацією VAR.

У другому таймі, на 57-й хвилині, «Парі Сен-Жермен» залишився в меншості — червону картку за грубу гру отримав Ашраф Хакімі.

Цікаво, що в складі ПСЖ весь матч на полі провели Кіліан Мбаппе і Ліонель Мессі, а Неймар відіграв 83 хвилини зустрічі, але навіть це не допомогло парижанам здобути три очки. Фінальний свисток арбітра зафіксував «суху» нічию.

Неймару під час гри доводилося подавати кутові за допомогою гнучкої сітки та щитів, якими футболіста захищали від всього, що летіло в нього з трибун.

Крім того, цікавий інцидент стався під час однієї з атак гостей, коли вболівальник вибіг на поле та почав переслідувати Ліонеля Мессі.

ПСЖ, набравши в 11 матчах 28 очок, займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. «Марсель» (18) — на четвертому місці в таблиці.

Нагадаємо, футбольний матч 15-го туру групи «Б» Другої ліги України «Суми» — «Перемога», який відбувся 23 жовтня, не дограли через масову бійку, що спалахнула на останніх хвилинах поєдинку.