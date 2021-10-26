Турист игнорировал звонки спасателей, испугавшись незнакомого номера. Фото: disgustingmen.com

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Ракурс

Турист игнорировал звонки спасателей, испугавшись незнакомого номера — курьезные новости

В США турист не отвечал на звонки спасательной службы, потому что испугался незнакомого номера. Мужчина потерялся в горах, а спасатели

Курьез произошел в США — потерявшийся в горах турист целую ночь игнорировал звонки спасателей, так как они звонили с незнакомого номера.

В итоге американец нашел дорогу самостоятельно. Турист из Колорадо отправился в поход на самую высокую в штате гору Элберт и заблудился. Об этом сообщает New York Post.

В течение нескольких часов ему звонили спасатели, но он не хотел отвечать на незнакомый номер.

В поисково-спасательной службе округа Лейк рассказали, что мужчина ушел в поход утром 18 октября. О его пропаже сообщили в 20.00 того же дня, после чего спасатели и пытались дозвониться до туриста.

Когда им это не удалось, они собрали команду на поиски мужчины. Практически всю ночь спасатели осматривали места, где чаще всего теряются туристы.

В 09.30 следующего дня в службу сообщили, что мужчина нашелся. Оказалось, он сошел с тропы и смог найти свою машину только под утро, а на звонки не отвечал, потому что не распознал номер.

Если вы сошли с маршрута и вам поступают неоднократные звонки с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на этот звонок! Это могут быть спасатели, пытающиеся подтвердить, что вы в безопасности! — заявили после инцидента в поисково-спасательной службе.

Источник: New York Post