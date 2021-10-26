Турист ігнорував дзвінки рятувальників, злякавшись незнайомого номера. Фото: disgustingmen.com

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Ракурс

Курйоз стався в США — турист, який загубився в горах, цілу ніч ігнорував дзвінки рятувальників, оскільки вони дзвонили з незнайомого номера.

Зрештою американець знайшов дорогу самостійно. Турист із Колорадо вирушив у похід на найвищу в штаті гору Елберт і заблукав. Про це повідомляє New York Post.

Упродовж кількох годин йому дзвонили рятувальники, але він не хотів відповідати на незнайомий номер.

У пошуково-рятувальній службі округу Лейк розповіли, що чоловік пішов у похід уранці 18 жовтня. Про його зникнення повідомили о 20.00 того ж дня, після чого рятувальники намагалися додзвонитися до туриста.

Коли їм цього не вдалося, вони зібрали команду на пошуки чоловіка. Практично всю ніч рятувальники оглядали місця, де найчастіше губляться туристи.

О 09.30 наступного дня в службу повідомили, що чоловік знайшовся. Виявилося, він зійшов зі стежки та зміг знайти свою машину тільки під ранок, а на дзвінки не відповідав, бо не розпізнав номер.

Якщо ви зійшли з маршруту і вам неодноразово дзвонять із невідомого номера, будь ласка, відповідайте! Це можуть бути рятувальники, які намагаються переконатися, що ви у безпеці! — заявили після інциденту в пошуково-рятувальній службі.

Джерело: New York Post