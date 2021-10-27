Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Что делать, если пропустили прививку, рассказали в Минздраве. Фото: istock

Что делать, если пропустили прививку, рассказали в Минздраве (ВИДЕО)

27 окт 2021, 14:00
999

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с бешеными темпами. Министр здравоохранения Виктор Ляшко дал рекомендации для тех, кто не сделал вовремя прививку второй дозой вакцины.

Он заявил, что следует при первой возможности обратиться в пункт прививки и получить вторую дозу. Об этом он рассказал во время брифинга.

В случае, если рекомендованный срок превышен, при первой возможности обратитесь в пункт прививки или центр вакцинации, чтобы получить полный курс прививки и гарантированную защиту от COVID-19, — посоветовал Ляшко.

Министр здравоохранения подчеркнул, что только после второй прививки курс вакцинации завершится, а прививаться заново не нужно. Для вакцин, используемых в Украине, предусмотрены две прививки с соответствующим интервалом:


  • Pfizer— 21 день;
  • Coronavac — 14−28 дней;
  • AstraZeneca — между 4 и 12 неделей.

Делать прививку раньше или позже определенных производителем сроков желательно только в случае крайней необходимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине значительно ускорилась после усиления карантинных ограничений. 26 октября зарегистрировали новый рекорд — за сутки сделали 291 тыс. 293 прививки против коронавируса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров