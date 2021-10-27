Что делать, если пропустили прививку, рассказали в Минздраве. Фото: istock

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с бешеными темпами. Министр здравоохранения Виктор Ляшко дал рекомендации для тех, кто не сделал вовремя прививку второй дозой вакцины.

Он заявил, что следует при первой возможности обратиться в пункт прививки и получить вторую дозу. Об этом он рассказал во время брифинга.

В случае, если рекомендованный срок превышен, при первой возможности обратитесь в пункт прививки или центр вакцинации, чтобы получить полный курс прививки и гарантированную защиту от COVID-19, — посоветовал Ляшко.

Министр здравоохранения подчеркнул, что только после второй прививки курс вакцинации завершится, а прививаться заново не нужно. Для вакцин, используемых в Украине, предусмотрены две прививки с соответствующим интервалом:

Pfizer— 21 день;

Coronavac — 14−28 дней;

AstraZeneca — между 4 и 12 неделей.

Делать прививку раньше или позже определенных производителем сроков желательно только в случае крайней необходимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине значительно ускорилась после усиления карантинных ограничений. 26 октября зарегистрировали новый рекорд — за сутки сделали 291 тыс. 293 прививки против коронавируса.