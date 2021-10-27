Що робити, якщо пропустили щеплення, розповіли у МОЗ. Фото: istock

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Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває з шаленими темпами. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дав рекомендації для тих, хто не зробив вчасно щеплення другою дозою вакцини.

Він заявив, що варто за першої нагоди звернутися в пункт щеплення та дістати другу дозу. Про це він розповів під час брифінгу.

У разі, коли рекомендований термін перевищено, при першій нагоді зверніться у пункт щеплення або центр вакцинації, щоб отримати повний курс щеплення і гарантований захист проти COVID-19, — порадив Ляшко.

Міністр охорони здоров’я наголосив, що тільки після другого щеплення курс вакцинації завершиться і щепитися заново не потрібно. Для вакцин, які використовуються в Україні, передбачено два щеплення з відповідним інтервалом:

Pfizer — 21 день;

Coronavac — 14−28 днів;

AstraZeneca — між 4 і 12 тижнем.

Робити щеплення раніше або пізніше визначених виробником термінів бажано лише у разі крайньої потреби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні значно прискорилася після посилення карантинних обмежень. 26 жовтня зареєстрували новий рекорд — за добу зробили 291 тис. 293 щеплення проти коронавірусу.