Гонтарева. Фото: НБУ

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Валерия Гонтарева, экс-глава Национального банка Украины (НБУ), предположила, что команда «Квартала 95» вряд ли понимала, что участвует в противозаконной деятельности, когда получала деньги на офшорные счета от «ПриватБанка».

Такое заявление она сделала в интервью для «Радио Свобода».

Мне трудно сказать, прошли эти деньги как отмывание денег, или эти деньги, которые компания получила за какой-то продакшн, и не знала, что это были грязные деньги. Но показанные документы свидетельствуют, что это факт и транзакции были, и украденные деньги «ПриватБанка» таки прошли через компанию «Квартала 95». Знала ли сама команда, что эти деньги были украдены? Я сомневаюсь, что она знала и намеренно это делала, — сказала Гонтарева.

В целом Гонтарева считает, что упрекать Зеленского за то, что он вел бизнес с помощью офшорных компаний, не стоит, поскольку весь бизнес в Украине имел корпоративную структуру, основанную на зарубежных компаниях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал международное расследование, которое выявило его связь с офшорными компаниями. Глава государства сказал, что смотрел фильм «Офшор 95». Информацию по расследованию Зеленский назвал «дежавю», добавив, что не занимался отмыванием денег.

Источник: Радио Свобода