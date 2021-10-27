Гонтарева. Фото: НБУ

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Валерія Гонтарева, екс-голова Національного банку України (НБУ), припустила, що команда «Кварталу 95» навряд чи розуміла, що бере участь у протизаконній діяльності, коли отримувала гроші на офшорні рахунки від «ПриватБанку».

Таку заяву вона зробила в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Мені важко сказати, пройшли ці гроші як відмивання грошей, чи ці гроші компанія отримала за якийсь продакшн, і компанія не знала, що це були брудні гроші. Але документи, які показували, свідчать про те, що це факт і транзакції були, і крадені гроші «ПриватБанку» таки пройшли через компанію «Кварталу 95». Чи знала сама команда, що ці гроші були вкрадені? Я сумніваюся, що вона знала й навмисно це робила, — сказала Гонтарева.

Загалом Гонтарева вважає, що дорікати Зеленському за те, що він вів бізнес за допомогою офшорних компаній, не варто, оскільки весь бізнес в Україні мав корпоративну структуру, що ґрунтується на закордонних компаніях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський уперше прокоментував міжнародне розслідування, яке виявило його зв’язок з офшорними компаніями. Глава держави сказав, що дивився фільм «Офшор 95». Інформацію з розслідування Зеленський назвав «дежавю», додавши, що не займався відмиванням грошей.

Джерело: Радіо Свобода