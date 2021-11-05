Люди устроили ночью погром в больнице Николаева, требуя кислород

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В Николаеве в больницу ночью ворвались люди и требовали кислород, угрожая персоналу.

Об этом заявила главврач Николаевской инфекционной областной больницы Светлана Федорова, которая ранее уже сообщала об острой нехватке кислорода в Николаеве для больных коронавирусом.

Ночной беспредел сегодня. В 00.15 ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приемный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием кислород. Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию, — написала она.

Кислород был нужен для тяжелой больной, привезенной из частной больницы. Главрач призвала людей не проявлять агрессию, а к власти — защитить медработников в такое время.

Мы не отгораживаемся, как глава ОГА и глава областного совета от вас турникетами и заслонами полиции. Мы круглые сутки на работе! За что вы кидаетесь на нас? Не мы допустили коллапс в области с кислородом! Соседние и Херсон, и Одесса все наладили давно, а наши все ждут, когда «само пройдет и наладится», — рассказала врач.



В Николаевской области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни. Пациентов госпитализируют в больницы без кислорода, подготовленного персонала и реанимации.