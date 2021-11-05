Люди влаштували вночі погром у лікарні Миколаєва, вимагаючи кисень

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У Миколаєві до лікарні вночі ввірвалися люди та вимагали кисень, погрожуючи персоналу.

Про це заявила головний лікар Миколаївської інфекційної обласної лікарні Світлана Федорова, яка раніше вже повідомляла про гостру нестачу кисню в Миколаєві для хворих на коронавірус.

Нічне свавілля сьогодні. О 00:15 увірвалася група незнайомих людей на територію лікарні. Зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймальні. З погрозами накинулися на персонал, вимагаючи кисень. Тривожна кнопка є, одразу викликали поліцію, — написала вона.

Кисень був потрібен для важкої хворої, яку привезли з приватної лікарні. Головний лікар закликала людей не виявляти агресію, а владу — захистити медпрацівників у такий час.

Ми не відгороджуємося, як голова ОДА та голова обласної ради від вас турнікетами та поліцією. Ми цілодобово на роботі! За що ви кидаєтеся на нас? Не ми допустили колапс в області з киснем! Сусідні і Херсон, і Одеса все налагодили давно, а наші всі чекають, коли «саме пройде та налагодиться», — розповіла лікарка.



У Миколаївській області лише три лікарні забезпечені частково та одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби. Пацієнтів госпіталізують до лікарень без кисню, підготовленого персоналу та реанімації.