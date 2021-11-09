Расстрелы на Майдане – бывшие чиновники получили новое подозрение

https://racurs.ua/n162813-rasstrely-na-maydane-byvshie-chinovniki-poluchili-novoe-podozrenie.html

Ракурс

Дела Майдана продолжает расследовать Офис генерального прокурора. Новые подозрения объявили девять бывшим высокопоставленным чиновникам, входившим в состав преступной группы вместе с Виктором Януковичем.

С 18 по 20 февраля в 2014 году они препятствовали проведению митингов и демонстраций. Действия этих лиц привели к гибели 76 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Следствие выяснило, что экс-руководители правоохранительных органов и министр обороны Украины хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти Виктора Януковича. Они превысили служебные возможности, нарушив нормы законодательства.

Всего от таких действий бывшего президента, экс-руководителей правоохранительных органов и экс-министра обороны пострадали 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, недавно Виктор Янукович получил еще одно подозрение от Государственного бюро расследований как руководитель организованной преступной группы. Туда входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины.