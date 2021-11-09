Розстріли на Майдані – колишні високопосадовці отримали нову підозру. Фото: vechirniy.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n162813-rozstrily-na-maydani-kolyshni-vysokoposadovci-otrymaly-novu-pidozru.html

Ракурс

Справи Майдану продовжує розслідувати Офіс генерального прокурора. Нові підозри оголосили дев’ятьом колишнім високопосадовцям, який входили до складу злочинної групи разом із Віктором Януковичем.

З 18 по 20 лютого 2014 року вони перешкоджали проведенню мітингів та демонстрацій. Дії цих осіб призвели до загибелі 76 українців. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Слідство з’ясувало що екс-керівники правоохоронних органів та міністр оборони України хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі Віктора Януковича. Вони перевищили службові повноваження, порушивши норми законодавства.

Всього від таких дій колишнього президента, екс-керівників правоохоронних органів та екс-міністра оборони постраждали 887 цивільних осіб та 132 працівники правоохоронних органів.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Янукович отримав ще одну підозру від Державного бюро розслідувань як очільник організованої злочинної групи. До неї входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та Збройних сил України.