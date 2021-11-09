Корниенко. Фото: Слуга народа

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Ракурс

«Слуга народа», президентская партия, будет выбирать нового главу после того, как Александр Корниенко стал первым заместителем спикера Верховной Рады.

Нового главу будут выбирать на съезде политсилы. О возможной кандидатуре рассказал сам Александр Корниенко в эфире «24 канала».

Как отметил Корниенко, сначала список кандидатов на должность главы политической партии обсудят и внутри политсилы, и с президентом Владимиром Зеленским.

Думаю, будет достойный человек. У нас много есть профессионалов, которые себя в разных сферах работы показывали. Выбрать есть из кого. Но точно те слухи, которые уже есть — они имеют место, — сказал политик.



Также Корниенко подчеркнул, что надеется, что это будет женщина. В частности, он предположил, что возглавить «слуг» может Елена Шуляк. По словам нардепа, она среди тех, кого он, возможно, будет предлагать на эту должность. В то же время финальный список для обсуждения на съезде сформируют только после необходимых консультаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что нардеп и первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга народа».