Корнієнко. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n162838-korniienko-natyaknuv-na-kandydaturu-novogo-ochilnyka-slug.html

Ракурс

«Слуга народу», президентська партія, обиратиме нового очільника після того, як голова Олександр Корнієнко став першим заступником голови Верховної Ради.

Нового голову обиратимуть на з’їзді політсили. Про можливу кандидатуру розповів сам Олександр Корнієнко в ефірі «24 каналу».

Як наголосив Корнієнко, спочатку список кандидатів на посаду голови політичної партії обговорять і в середині політсили, і з президентом Володимиром Зеленським.

Думаю, буде гідна людина. У нас багато є професіоналів, які себе в різних сферах роботи показували. Вибрати є з кого. Але точно ті чутки, які вже є — вони мають місце бути, — зауважив політик.



Також Корнієнко наголосив, що сподівається, що це буде жінка. Зокрема, він припустив, що очолити «слуг» може Олена Шуляк. За словами нардепа, вона є серед тих, кого він, можливо, пропонуватиме на цю посаду. Водночас фінальний список для обговорення на з’їзді сформують аж після необхідних консультацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардеп і перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії «Слуга народу».