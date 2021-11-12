Владимир Зеленский в Луцке, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n162952-zelenskiy-provedet-snbo-vblizi-granicy-s-belarusu-smi.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, в воскресенье, 14 ноября, прибудет в Луцк.

В облцентре пограничной Волынской области состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсудят безопасность украинских границ. Об этом сообщает местное издание «Конкурент» со ссылкой на два информированных источника.

К моменту выхода новости официального сообщения на сайте СНБО или Офиса президента не было.

Вчера, 11 ноября, в Волынской области с рабочим визитом находились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко из-за угрозы возможного нашествия нелегальных мигрантов из Беларуси.

Напомним, 11 ноября силовики на Волыни провели учения по противодействию массовым нарушениям госграницы нелегальными мигрантами.

Источник: «Конкурент»