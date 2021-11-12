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Владимир Зеленский в Луцке, фото: социальные сети

Зеленский проведет СНБО вблизи границы с Беларусью — СМИ

12 ноя 2021, 11:20
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Владимир Зеленский, президент Украины, в воскресенье, 14 ноября, прибудет в Луцк.

В облцентре пограничной Волынской области состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсудят безопасность украинских границ. Об этом сообщает местное издание «Конкурент» со ссылкой на два информированных источника.

К моменту выхода новости официального сообщения на сайте СНБО или Офиса президента не было.

Вчера, 11 ноября, в Волынской области с рабочим визитом находились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко из-за угрозы возможного нашествия нелегальных мигрантов из Беларуси.


Напомним, 11 ноября силовики на Волыни провели учения по противодействию массовым нарушениям госграницы нелегальными мигрантами.

Источник: «Конкурент»


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