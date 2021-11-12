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Владимир Зеленский в Луцке, фото: социальные сети
Зеленский проведет СНБО вблизи границы с Беларусью — СМИhttps://racurs.ua/n162952-zelenskiy-provedet-snbo-vblizi-granicy-s-belarusu-smi.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, в воскресенье, 14 ноября, прибудет в Луцк.
В облцентре пограничной Волынской области состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсудят безопасность украинских границ. Об этом сообщает местное издание «Конкурент» со ссылкой на два информированных источника.
К моменту выхода новости официального сообщения на сайте СНБО или Офиса президента не было.
Вчера, 11 ноября, в Волынской области с рабочим визитом находились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко из-за угрозы возможного нашествия нелегальных мигрантов из Беларуси.
Напомним, 11 ноября силовики на Волыни провели учения по противодействию массовым нарушениям госграницы нелегальными мигрантами.
Источник: «Конкурент»
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