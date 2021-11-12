Володимир Зеленський у Луцьку, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n162952-zelenskyy-provede-rnbo-poblyzu-kordonu-z-bilorussu-zmi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у неділю, 14 листопада, прибуде до Луцька.

В облцентрі прикордонної Волинської області відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на якому, зокрема, обговорять безпеку українських кордонів. Про це повідомляє місцеве видання «Конкурент» з посиланням на два інформовані джерела.

На момент виходу новини офіційного повідомлення на сайті РНБО чи Офісу президента не було.

Вчора, 11 листопада, у Волинський області з робочим візитом перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко через загрозу можливої навали нелегальних мігрантів із Білорусі.

Нагадаємо, 11 листопада силовики на Волині провели навчання з протидії масовим порушенням держкордону нелегальними мігрантами.

Джерело: «Конкурент»