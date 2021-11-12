Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський у Луцьку, фото: соціальні мережі
Зеленський проведе РНБО поблизу кордону з Білоруссю — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n162952-zelenskyy-provede-rnbo-poblyzu-kordonu-z-bilorussu-zmi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, у неділю, 14 листопада, прибуде до Луцька.
В облцентрі прикордонної Волинської області відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на якому, зокрема, обговорять безпеку українських кордонів. Про це повідомляє місцеве видання «Конкурент» з посиланням на два інформовані джерела.
На момент виходу новини офіційного повідомлення на сайті РНБО чи Офісу президента не було.
Вчора, 11 листопада, у Волинський області з робочим візитом перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко через загрозу можливої навали нелегальних мігрантів із Білорусі.
Нагадаємо, 11 листопада силовики на Волині провели навчання з протидії масовим порушенням держкордону нелегальними мігрантами.
Джерело: «Конкурент»
.