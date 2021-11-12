Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
"Гостинцы" на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ

Варенье с тротилом — «гостинцы» из Крыма пытались завезти в Украину (ФОТО)

12 ноя 2021, 13:43
999

Тротиловое варенье и холодное оружие пытались привезти украинцы из оккупированного полуострова Крым.

Их поймали на горячем на контрольном пункте «Каланчак». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Гостинцы" на границе. Фото: пресс-служба ГПСУПривести необычные «гостинцы» пытались на автомобиле «Рено» Трафик. Водитель и три пассажира авто — граждане Украины.

"Гостинцы" на границе. Фото: пресс-служба ГПСУВ банке с вареньем нашли тротиловую шашку весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили ножи.


"Гостинцы" на границе. Фото: пресс-служба ГПСУПо факту перевозки «гостинцев» путешественникам грозит наказание за ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Напомним, ранее мы сообщали, что на границе с Беларусью сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой. Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово в Ровенской области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров