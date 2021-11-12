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"Гостинцы" на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ
Варенье с тротилом — «гостинцы» из Крыма пытались завезти в Украину (ФОТО)https://racurs.ua/n162966-varene-s-trotilom-gostincy-iz-kryma-pytalis-zavezti-v-ukrainu-foto.htmlРакурс
Тротиловое варенье и холодное оружие пытались привезти украинцы из оккупированного полуострова Крым.
Их поймали на горячем на контрольном пункте «Каланчак». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Привести необычные «гостинцы» пытались на автомобиле «Рено» Трафик. Водитель и три пассажира авто — граждане Украины.
В банке с вареньем нашли тротиловую шашку весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили ножи.
По факту перевозки «гостинцев» путешественникам грозит наказание за ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Напомним, ранее мы сообщали, что на границе с Беларусью сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой. Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово в Ровенской области.
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