"Гостинцы" на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ

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Тротиловое варенье и холодное оружие пытались привезти украинцы из оккупированного полуострова Крым.

Их поймали на горячем на контрольном пункте «Каланчак». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Привести необычные «гостинцы» пытались на автомобиле «Рено» Трафик. Водитель и три пассажира авто — граждане Украины.

В банке с вареньем нашли тротиловую шашку весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили ножи.

По факту перевозки «гостинцев» путешественникам грозит наказание за ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Напомним, ранее мы сообщали, что на границе с Беларусью сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой. Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово в Ровенской области.