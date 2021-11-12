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Ракурс
"Гостинці" на кордоні. Фото: прес-служба ДПСУ

Варення з тротилом — «гостинці» з Криму намагалися завезти в Україну (ФОТО)

12 лис 2021, 13:43
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Тротилове варення та холодну зброю намагалися привезти українці з окупованого півострова Крим.

Їх упіймали на гарячому на контрольному пункті «Каланчак». Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Привести незвичайні «гостинці» намагалися на автомобілі «Рено» Трафік. Водій та троє пасажирів авто — громадяни України.

"Гостинці" на кордоні. Фото: прес-служба ДПСУ

У банці з варенням знайшли тротилову шашку вагою 400 грамів. Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили ножі.

"Гостинці" на кордоні. Фото: прес-служба ДПСУ

За фактом перевезення «гостинців» подорожувальникам загрожує покарання за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».


"Гостинці" на кордоні. Фото: прес-служба ДПСУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на кордоні з Білоруссю співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою. Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове у Рівненській області.

Джерело: Ракурс


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