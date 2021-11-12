"Гостинці" на кордоні. Фото: прес-служба ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n162966-varennya-z-trotylom-gostynci-z-krymu-namagalysya-zavezty-v-ukrayinu-foto.html

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Тротилове варення та холодну зброю намагалися привезти українці з окупованого півострова Крим.

Їх упіймали на гарячому на контрольному пункті «Каланчак». Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Привести незвичайні «гостинці» намагалися на автомобілі «Рено» Трафік. Водій та троє пасажирів авто — громадяни України.

У банці з варенням знайшли тротилову шашку вагою 400 грамів. Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили ножі.

За фактом перевезення «гостинців» подорожувальникам загрожує покарання за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на кордоні з Білоруссю співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою. Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове у Рівненській області.