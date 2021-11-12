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Ракурс
Женщина с пороками сердца родила 15-го ребенка, фото:

В Днепре 42-летняя женщина с пороками сердца родила 15-го ребенка

12 ноя 2021, 13:59
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В Днепре 42-летняя женщина, имеющая порок сердца и сильные аллергические реакции, родила 15-го ребенка, несмотря на тяжелые осложнения.

Супруги живут в микрорайоне «Западный». Мужчина, чтобы прокормить семью, работает в две смены на котельной, а мать — ухаживает за детьми. Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По словам Рыженко, предыдущих детей женщина также рожала в больнице Мечникова.

Для нас милее всего, что ее слова — вера, семья, материнство — не считаются устаревшими и отсталыми, — подчеркнул медик.


Напомним, в США спасли самого младшего недоношенного ребенка в истории — мальчика, родившегося на 21 неделе беременности с массой тела 420 граммов.

Источник: Ракурс


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