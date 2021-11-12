У Дніпрі 42-річна жінка з вадами серця народила 15-ту дитину

Жінка з вадами серця народила 15-ту дитину

https://racurs.ua/ua/n162967-u-dnipri-42-richna-jinka-z-vadamy-sercya-narodyla-15-tu-dytynu.html

Ракурс

У Дніпрі 42-річна жінка, яка має ваду серця та сильні алергічні реакції, народила 15-ту дитину, попри тяжкі ускладнення.

Подружжя мешкає у мікрорайоні «Західний». Чоловік, щоб прогодувати сім’ю, працює у дві зміни на котельні, а мати — доглядає за дітьми. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За словами Риженка, попередніх дітей жінка також народжувала у лікарні Мечникова.

Для нас милішим за все, що її слова — віра, сім’я, материнство — не вважаються застарілими та відсталими, — наголосив медик.



Нагадаємо, у США врятували наймолодшу недоношену дитину в історії — хлопчика, який народився на 21 тижні вагітності з масою тіла 420 грамів.