Два российских десантника разбились во время учений в Беларуси. Фото: Телеграм

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В Беларуси погибли двое военнослужащих вооруженных сил РФ — офицер и солдат срочной службы. Инцидент произошел 12 ноября во время совместных учений россиян с белорусами.

По имеющимся сведениям, при высадке на полигон «Гожский» произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов. Об этом сообщает BYPOL.

Российские десантники прибыли в Гродненский район для «совместных учений» с белорусами.

Как сообщило Минобороны Беларуси, это «проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, которая проводится в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы». «Военной деятельностью» в Беларуси называют защиту границ Литвы и Польши от мигрантов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия направила подразделение десантников для проведения учений на территории Гродненской области в Беларуси.

В ведомстве уточнили, что подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.

Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Взлетев с аэродрома на территории РФ, они совершают полет в воздушном пространстве Беларуси — сообщили военные.



Напомним, воздушное пространство Беларуси открыли для регулярных полетов стратегических бомбардировщиков Дальней авиации РФ.

Источник: BYPOL