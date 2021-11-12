Два російські десантники розбилися під час навчань у Білорусі. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n162979-dva-rosiyski-desantnyky-rozbylysya-pid-chas-navchan-u-bilorusi-foto.html

Ракурс

У Білорусі загинули двоє військовослужбовців збройних сил РФ — офіцер і солдат термінової служби. Інцидент стався 12 листопада під час спільних навчань росіян із білорусами.

За попередніми даними, при висадці на полігон «Гозький» відбулося сходження двох парашутистів з погасанням купола одного з парашутів. Про це повідомляє BYPOL.

Російські десантники прибули до Гродненського району для «спільних навчань» із білорусами.

Як повідомило Міноборони Білорусі, це «перевірка одного з компонентів сил реагування Союзної держави, яка проводиться у зв’язку з нарощуванням військової діяльності поблизу держкордону». «Військовою діяльністю» у Білорусі називають захист кордонів Литви та Польщі від мігрантів.

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що Росія направила підрозділ десантників для проведення навчань на території Гродненської області в Білорусі.

У відомстві уточнили, що підрозділ візьме участь у спільному тактичному навчанні з підрозділами білоруських збройних сил.

Задіяно літаки Іл-76 військово-транспортної авіації ПКС Росії. Злетівши з аеродрому на території РФ, вони здійснюють політ у повітряному просторі Білорусі — повідомили військові.



Нагадаємо, повітряний простір Білорусі відкрили для регулярних польотів стратегічних бомбардувальників Дальньої авіації РФ.

Джерело: BYPOL