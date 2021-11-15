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Ракурс
Создана карта мест, где человеческие экскременты попадают в океаны

Создана карта мест, где человеческие экскременты попадают в океаны

15 ноя 2021, 17:36
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Ученые из США нанесли на карту 135 тыс. водосборных бассейнов по всему миру и проследили, как их сбросы влияют на поступление азота и различных патогенов в океан.

Эксперты выяснили, что через бытовые сточные воды в прибрежные экосистемы в год попадает в среднем 6,2 млн метрических тонн азота. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE.

За 46% всего азота, попадающего из сточных вод, ответственны всего 25 водосборных бассейнов. В основном эти водосборные бассейны сосредоточены в Индии, Корее и Китае.

В большей части мира сточные воды подвергаются некоторой очистке, но неочищенные сточные воды остаются серьезной проблемой для некоторых стран, включая Китай, Индию и ряд африканских государств.

По словам ученых, повышенный уровень азота приводит к чрезмерному цветению водорослей. Это, в свою очередь, может привести к снижению уровня кислорода в воде и гибели рыбы.


Источник: PLOS ONE

Источник: Ракурс


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