Создана карта мест, где человеческие экскременты попадают в океаны

https://racurs.ua/n163092-sozdana-karta-mest-gde-chelovecheskie-ekskrementy-popadaut-v-okeany.html

Ракурс

Ученые из США нанесли на карту 135 тыс. водосборных бассейнов по всему миру и проследили, как их сбросы влияют на поступление азота и различных патогенов в океан.

Эксперты выяснили, что через бытовые сточные воды в прибрежные экосистемы в год попадает в среднем 6,2 млн метрических тонн азота. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE.

За 46% всего азота, попадающего из сточных вод, ответственны всего 25 водосборных бассейнов. В основном эти водосборные бассейны сосредоточены в Индии, Корее и Китае.

В большей части мира сточные воды подвергаются некоторой очистке, но неочищенные сточные воды остаются серьезной проблемой для некоторых стран, включая Китай, Индию и ряд африканских государств.

По словам ученых, повышенный уровень азота приводит к чрезмерному цветению водорослей. Это, в свою очередь, может привести к снижению уровня кислорода в воде и гибели рыбы.

Источник: PLOS ONE