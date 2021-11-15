Марьяна Безуглая, скриншот видео

https://racurs.ua/n163091-vsk-po-vagnerovcam-opublikovan-tekst-promejutochnogo-otcheta.html

Ракурс

Марьяна Безуглая — глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая расследовала обстоятельства срыва спецоперации по задержанию так называемых вагнеровцев (российских наемников и военных преступников), на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовала текст промежуточного отчета комиссии.

В тексте отчета указано, что разведывательные мероприятия по вагнеровцам осуществлялись в 2018—2020 годах. Однако ВСК не нашла подтверждения наличия утечки информации относительно разведывательного или активного этапов операции по задержанию вагнеровцев.

Ни одно заслушанное ВСК лицо не отметило, что знает о факте подобной утечки, — подчеркивается в отчете.

Также в этом документе, который состоит из восьми страниц текста, приводятся выводы комиссии по обстоятельствам Иловайской трагедии — событиям августа 2014 года, в результате которых украинские войска попали в окружение в районе города Иловайска Донецкой области.

ВСК считает, что к Иловайской трагедии привела ненадлежащая организация обороны страны.

Напомним, Безугла ранее заявила, что ВСК не удалось установить, кто принимал решение отменить операцию по задержанию вагнеровцев.