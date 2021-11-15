Мар’яна Безугла, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n163091-tsk-po-vagnerivcyah-opublikovano-tekst-promijnogo-zvitu.html

Ракурс

Мар’яна Безугла — голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розслідувала обставини зриву спецоперації із затримання так званих вагнерівців (російських найманців та військових злочинців), на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала текст проміжного звіту комісії.

У тексті звіту вказано, що розвідувальні заходи щодо вагнерівців здійснювалися у 2018−2020 роках. Проте ТСК не знайшла підтвердження наявності витоку інформації стосовно розвідувального чи активного етапів операції із затримання вагнерівців.

Жодна заслухана ТСК особа не зазначила, що знає про факт подібного витоку, — наголошується у звіті.

Також у цьому документі, який складається з восьми сторінок тексту, наводяться висновки комісії щодо обставин Іловайської трагедії — подій серпня 2014 року, в результаті яких українські війська потрапили в оточення в районі міста Іловайська Донецької області.

ТСК вважає, що до Іловайської трагедії призвела неналежна організація оборони країни.

Нагадаємо, Безугла раніше заявила, що ТСК не вдалося встановити, хто ухвалював рішення скасувати операцію щодо затримання вагнерівців.