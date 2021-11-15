Створено карту місць, де людські екскременти потрапляють в океани. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n163092-stvoreno-kartu-misc-de-ludski-ekskrementy-potraplyaut-v-okeany.html

Ракурс

Вчені зі США нанесли на карту 135 тис. водозбірних басейнів по всьому світу і простежили, як їхні скиди впливають на надходження азоту та різних патогенів в океан.

Експерти з’ясували, що через побутові стічні води до прибережних екосистем на рік потрапляє в середньому 6,2 млн метричних тонн азоту. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE.

За 46% всього азоту, що потрапляє зі стічних вод, відповідальні лише 25 водозбірних басейнів. В основному ці водозбірні басейни зосереджені в Індії, Кореї та Китаї.

Також стічні води проходять певну очистку, але неочищені стічні води залишаються серйозною проблемою для деяких країн, включаючи Китай, Індію та низку африканських держав.

За словами вчених, підвищений рівень азоту призводить до надмірного цвітіння водоростей. Це, своєю чергою, може призвести до зниження рівня кисню у воді та загибелі риби.

Джерело: PLOS ONE