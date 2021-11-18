Гибель многодетной семьи в Винницкой области – названа причина. Фото: Суспільне

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Ракурс

В Винницкой области шесть человек погибли в селе Марьяновка. Стала известна предварительная причина трагедии.

По данным спасателей, в доме произошло возгорание из-за короткого замыкания холодильника. Об этом сообщил начальник главного управления ГСЧС в Винницкой области Руслан Шевчук.

На момент возгорания внутри находились 44-летний мужчина, его 34-летняя жена, а также четыре ребенка: 11, 9, 8 и 6 лет.

Окончательный вывод причин инцидента установит лабораторное исследование. Открыто уголовное производство с отметкой «несчастный случай».

Напомним, что погибших обнаружил старший 14-летний сын, который в этот день ночевал у бабушки и зашел домой, идя в школу.