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Гибель многодетной семьи в Винницкой области – названа причина. Фото: Суспільне
Гибель многодетной семьи в Винницкой области — названа причина (ФОТО)https://racurs.ua/n163259-gibel-mnogodetnoy-semi-v-vinnickoy-oblasti-nazvana-prichina-foto.htmlРакурс
В Винницкой области шесть человек погибли в селе Марьяновка. Стала известна предварительная причина трагедии.
По данным спасателей, в доме произошло возгорание из-за короткого замыкания холодильника. Об этом сообщил начальник главного управления ГСЧС в Винницкой области Руслан Шевчук.
На момент возгорания внутри находились 44-летний мужчина, его 34-летняя жена, а также четыре ребенка: 11, 9, 8 и 6 лет.
Окончательный вывод причин инцидента установит лабораторное исследование. Открыто уголовное производство с отметкой «несчастный случай».
Напомним, что погибших обнаружил старший 14-летний сын, который в этот день ночевал у бабушки и зашел домой, идя в школу.
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