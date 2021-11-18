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Загибель багатодітної сім’ї на Вінниччині – назвали причину. Фото: Суспільне
Загибель багатодітної сім’ї на Вінниччині — назвали причину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163259-zagybel-bagatoditnoyi-sim-yi-na-vinnychchyni-nazvaly-prychynu-foto.htmlРакурс
У Вінницькій області шестеро людей загинули в селі Мар’янівка. Стала відома попередня причина трагедії.
За даними рятувальників, у будинку сталося загоряння через коротке замикання холодильника. Про це повідомив начальник головного управління ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук.
На момент загоряння усередині перебували 44-річний чоловік, його 34-річна дружина, а також чотири дитини: 11, 9, 8 та 6 років.
Остаточні висновки причин інциденту встановить лабораторне дослідження. Відкрито кримінальне провадження з відміткою «нещасний випадок».
Нагадаємо, що загиблих виявив старший 14-річний син, який цього дня ночував у бабусі та зайшов додому, йдучи до школи.
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